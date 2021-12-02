برلماني: تعهدات الرئيس السيسي بالعمل لصالح إفريقيا يؤكد شمول الرؤية المصرية

أشاد النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، في منتدى التعاون الصيني الإفريقي، بمشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج وعدد من الرؤساء الأفارقة، والتي تعهد خلالها بأن مصر ستعمل خلال مؤتمر المناخ القادم لصالح القارة الإفريقية وإصدار توصيات تعزز من مواجهة دول القارة للتغيرات المناخية وتبعاتها السلبية.

وأضاف صالح في بيان له اليوم، أن تعهدات الرئيس السيسي تؤكد على شمول الرؤية المصرية فيما يتعلق بتغير المناخ من ناحية، وحرص مصر على تعزيز قدرة الدول النامية على التكيف مع تغير المناخ من ناحية أخرى والنفاذ إلى التمويل.

وأشار النائب، إلى استضافة مصر القمة الـ27 لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ خلال عام 2022، منوهًا بتأكيد الرئيس السيسي على حرص مصر على العمل مع كافة الدول الإفريقية في مجال تغير المناخ وإبراز حاجة إفريقيا لمساندة عالمية حقيقية إزاء ظاهرة تغير المناخ.

وأكد النائب حسام عوض الله، أن مصر وطوال السنوات الماضية، زادت من إجراءاتها للحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون والعمل بقوة في إطار التوصيات الأممية لمواجهة تغير المناخ.