حبس عاطل بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمدينة السلام

أمرت منذ قليل النيابة العامة في مدينة السلام بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب"المغافلة" .

تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، بأنه حال سيره بدائرة القسم، فـوجئ بقيام أحد الأشخاص، بسرقة هاتفه المحمـول بأسلوب "المغافلة"ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف واتهمه بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة "، كما أقر بارتكابه عدد (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط (كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها) بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.