جوتيريش عن قيود السفر لمواجهة كورونا: «غير عادلة»

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن قيود السفر التي فرضتها بعض الدول لمكافحة انتشار كوفيد-19 والتي تعزل دولة أو منطقة واحدة بعينها "ليست فقط غير عادلة وذات طابع عقابي قاسٍ وإنما أيضا غير فعالة".

وأضاف جوتيريش للصحفيين في نيويورك، إن الطريقة الوحيدة لتقليل مخاطر انتقال العدوى مع السماح باستمرار حركة السفر والأنشطة الاقتصادية هي فحص المسافرين بشكل متكرر، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفعالة بحق.

وكانت قالت رئيسة الفريق الفني لمرض كوفيد-19، في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، اليوم الأربعاء، إن المنظمة تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات خلال أيام حول مدى قدرة سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا على الانتقال، لافتة إلى أن هذه المدة أقصر بكثير من المدة التي توقعت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي أن يستغرقها الأمر لتقييم البيانات المتاحة عن السلالة الجديدة والتي قدرتها وقتها "بأسابيع".

السيناريوهات المحتملة

وقالت فان كيركوف في إفادة صحفية، إن أحد السيناريوهات المحتملة هو أن السلالة الجديدة، التي اكتشفت لأول مرة في جنوب إفريقيا، قد تكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا الشائعة، مضيفة أنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت أوميكرون تتسبب في ظهور أعراض مرضية أشد على المصابين.

وكان قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة وفاة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، لافتًا إلى أن التحورات صفة أساسية للفيروسات، خصوصًا إذا زاد انتشارها بين الأفراد.

أعراض المتحور "أوميكرون"

وأوضح "المنظري"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفراس- أن كافة الدلائل تشير إلى أن أعراض المتحور "أوميكرون" ليست شديدة.

