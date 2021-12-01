الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النفط تستقر والأنظار تتجه إلى اجتماع «أوبك بلاس» الخميس

النفط
النفط

حافظت أسعار النفط، المتقلبة كثيرًا منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا الأربعاء، على ارتفاع معقول في سوق تنتظر نتيجة دورة اجتماعات أوبك وحلفائها عبر تحالف أوبك بلاس تستمرّ يومين.

سجل سعر برميل برنت مرجعية بحر الشمال تسليم فبراير نحو الساعة 16,45 ت.غ ارتفاعًا بنسبة 2,98% ليصل الى 71,29 دولار.

في نيويورك ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسطي تسليم يناير بنسبة 2,84% الى 68,06 دولار.

وقال المحلل لدى فليبس فيوتشرس آفتار ساندو إن هذين العقدين اللذين خسرا أكثر من 5% الثلاثاء، "يتعافيان بينما سيحاول المنتجون الرئيسيون التصدي للتهديد الموجه للطلب على المحروقات جراء المتحورة أوميكرون".

وعقد الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، الأربعاء عبر الفيديو أول قمتيهما المرتقبتين هذا الأسبوع دون نشر أي نتيجة في ختامها.

لن يُعرف القرار الذي تترقبه الأسواق بشأن مستوى إنتاج الكارتل في مطلع السنة المقبلة، إلا في ختام القمة الثانية الخميس التي سيحضرها أيضًا، حلفاؤه العشرة عبر أوبك بلاس الذي تقوده روسيا.

وقالت هليما كروفت من "آر بي سي" إنه من "الواضح أن ظهور متحوّرة أوميكرون وتراجع الأسعار الذي أعقب ذلك، يزيدان من فرص اختيار أوبك بلاس أن تبقي على وقف زيادة الإنتاج بدلًا من زيادة 400 ألف برميل في اليوم كما كانت تفعل شهريًا منذ مايو".

وتضاعف القيود الصحية التي فرضت لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة من كورونا، والتي لم تعرف بعد درجة خطورتها، يهدد بالواقع الطلب على الذهب الأسود.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج