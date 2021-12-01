أسعار النفط تستقر والأنظار تتجه إلى اجتماع «أوبك بلاس» الخميس

حافظت أسعار النفط، المتقلبة كثيرًا منذ اكتشاف المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا الأربعاء، على ارتفاع معقول في سوق تنتظر نتيجة دورة اجتماعات أوبك وحلفائها عبر تحالف أوبك بلاس تستمرّ يومين.

سجل سعر برميل برنت مرجعية بحر الشمال تسليم فبراير نحو الساعة 16,45 ت.غ ارتفاعًا بنسبة 2,98% ليصل الى 71,29 دولار.

في نيويورك ارتفع سعر برميل غرب تكساس الوسطي تسليم يناير بنسبة 2,84% الى 68,06 دولار.

وقال المحلل لدى فليبس فيوتشرس آفتار ساندو إن هذين العقدين اللذين خسرا أكثر من 5% الثلاثاء، "يتعافيان بينما سيحاول المنتجون الرئيسيون التصدي للتهديد الموجه للطلب على المحروقات جراء المتحورة أوميكرون".

وعقد الأعضاء الـ13 في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، الأربعاء عبر الفيديو أول قمتيهما المرتقبتين هذا الأسبوع دون نشر أي نتيجة في ختامها.

لن يُعرف القرار الذي تترقبه الأسواق بشأن مستوى إنتاج الكارتل في مطلع السنة المقبلة، إلا في ختام القمة الثانية الخميس التي سيحضرها أيضًا، حلفاؤه العشرة عبر أوبك بلاس الذي تقوده روسيا.

وقالت هليما كروفت من "آر بي سي" إنه من "الواضح أن ظهور متحوّرة أوميكرون وتراجع الأسعار الذي أعقب ذلك، يزيدان من فرص اختيار أوبك بلاس أن تبقي على وقف زيادة الإنتاج بدلًا من زيادة 400 ألف برميل في اليوم كما كانت تفعل شهريًا منذ مايو".

وتضاعف القيود الصحية التي فرضت لمواجهة انتشار المتحورة الجديدة من كورونا، والتي لم تعرف بعد درجة خطورتها، يهدد بالواقع الطلب على الذهب الأسود.