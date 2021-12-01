الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تحشد الجيش لإبقاء المدارس مفتوحة وإجراء اختبارات كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإيطالي سيساعد في إجراء اختبارات فيروس كورونا «كوفيد19»، لدعم جهود تستهدف إبقاء المدارس مفتوحة.

وقال بيان، إن الحكومة كلفت مفوض فيروس كورونا، الجنرال فرانسيسكو باولو فيجليولو، بوضع خطة لزيادة سرعة الاختبارات في الفصول التي ربما تكون فيها حالات إصابة.

وبموجب الخطة، سيستخدم الجيش 11 من مختبراته البيولوجية الجزيئية في ثماني مناطق، بالإضافة إلى بنيته التحتية الخاصة بالاختبار، وستقوم المختبرات بتحليل الاختبارات التي تجري في المنازل بمساعدة فرق عسكرية متنقلة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، قررت الحكومة، هذا الأسبوع، اتباع أسلوب التعلم عن بعد إذا كان هناك أكثر من تلميذين مصابين بالفيروس.

وفي الفصول التي يوجد بها طلبة أعمارهم 12 عاما فأكبر، وهي مجموعة مؤهلة للتطعيم- يسمح لأولئك الذين تلقوا جرعتين من اللقاح بالبقاء في المدرسة، بينما يتم ارسال غير المطعمين إلى منازلهم إذا تأكدت حالتا إصابة بالفيروس، وفقا للتقارير.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي من أشد المؤيدين لإبقاء الطلبة في المدارس رغم تفشي الوباء.

وكان أعلن وزير الصحة الإيطالية روبرتو سبيرانتسا،  أن معدل الإصابات الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ارتفع إلى 146 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف الوزير الإيطالي في كلمة أمام مجلس النواب، بحسب ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية، أن الأرقام في إيطاليا حاليًا أقل مما هي عليه في الغالبية العظمى من البلدان الأوروبية، ولا سيما في بعض البلدان المجاورة لنا. بالأمس كان معدل الإصابة الوطني على مدى 7 أيام في سلوفينيا 786 حالة لكل 100 ألف نسمة، وفي النمسا 904 حالات، 583 حالة في سويسرا، 485 حالة في ألمانيا، 319 حالة في فرنسا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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