العثور على 5 رءوس حمير بترعة قرية أبوالخاوى فى البحيرة

عثر أهالى قرية أبوالخاوي التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، على 5 رءوس حمير بإحدى الترع التابعة لقرية أبوالخاوي، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، والتحفظ على رءوس الحمير.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية أبوالخاوي، يفيد بالعثور على 5 رءوس حمير والأحشاء الداخلية والأرجل ملقاة بإحدى الترع بقرية أبوالخاوى التابعة لمركز كوم حمادة.

وقرر اللواء عماد الدكروري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، تشكيل لجنة مكونة من كلٍ من جمال الفيل، نائب رئيس الوحدة المحلية، والدكتور فتحى الأسود، مدير الإدارة البيطرية، والدكتور عادل رضوان، مدير مجزر كوم حمادة، والدكتور خالد إسماعيل، الإدارة البيطرية.

وتوجهت اللجنة إلى مكان العثور على رءوس الحمير، وتم عمل تقرير وتقديمه للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات، وحرر محضر بالواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.