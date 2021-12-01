الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر تحقيقات النيابة فى شروع مسجل خطر في قتل سائق بالعمرانية

مسجل خطر
مسجل خطر

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول اتهام عاطل  بالشروع في قتل سائق وإصابته بطعنة نافذة في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة نصر الدين بالعمرانية.

وتبين من التحقيقات أن خلافات حدثت بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية تحميل الركاب الأمر الذي دفع المسجل للتشاجر مع السائق ومن ثم شعر بالغضب فأخرج سلاح أبيض من ملابسه وقام بطعنه.

وتلقي رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصابا بمنطقة نصر الدين بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف.

وتبين نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وسائق لخلافات على أولوية تحميل الركاب، وخلال ذلك أخرج العاطل سلاح أبيض مطواه من طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة إلي السائق الذي سقط مصابا وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اقتياد المتهم إلي ديوان القسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

الداخلية أمن القتل العمد وزير الداخلية جنوب الجيزة مشاجرة قسم شرطة

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