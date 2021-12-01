صحة جنوب إفريقيا: «أوميكرون» قادر على اختراق حصون مناعة التطعيم

أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها.

وأضاف المعهد الوطني، أن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم.

فيما أفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن متحور أوميكرون أحكم قبضته وأصبح النسخة السائدة في جنوب إفريقيا.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، صرحت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، بأن الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها مختلفة.

وتابعت كوتزي في تصريحات صحفية للعربية: "غير الملقحين وكبار السن أكثر عرضة للإصابة، والأعراض تكون أقوى في حالة غير الملقحين"، مشيرة إلى أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وقد تكون أعراضه غير قوية.

وأضافت رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن اللقاحات تساعد على مواجهة المتحور، الذي تختلف أعراضه عن سلالة دلتا.

ووفقًا لكوتزي، فإن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور، كما أنها تساعد في تخفيف الأعراض عند كبار السن.

وتابعت مكتشفة المتحور الجديد أوميكرون: «ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين، مؤكدة أن المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا».

كورونا سيواصل التحور

وفى وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر.

وأضاف المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفى عقد، قبل قليل، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، لافتًا إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كورونا، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية عن المؤتمر.