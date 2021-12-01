الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحة جنوب إفريقيا: «أوميكرون» قادر على اختراق حصون مناعة التطعيم

أوميكرون جنوب إفريقيا
أوميكرون جنوب إفريقيا

أكد المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، مساء اليوم الأربعاء، أن اللقاحات المتاحة لا تزال توفر حماية من الأعراض الحادة للمرض والموت بسببه، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها.

وأضاف المعهد الوطني، أن ملامح أوميكرون والبيانات الوبائية المبكرة تشير إلى قدرته على اختراق حصون المناعة التي يوفرها التطعيم.

فيما أفادت وكالة الأنباء رويترز، بأن متحور أوميكرون أحكم قبضته وأصبح النسخة السائدة في جنوب إفريقيا.

وفى وقت سابق من مساء اليوم، صرحت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، بأن الإصابات بالمتحور الجديد أعراضها مختلفة.

وتابعت كوتزي في تصريحات صحفية للعربية: "غير الملقحين وكبار السن أكثر عرضة للإصابة، والأعراض تكون أقوى في حالة غير الملقحين"، مشيرة إلى أن بيانات المتحور في أجساد المصابين مختلفة، وقد تكون أعراضه غير قوية.

وأضافت رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أن اللقاحات تساعد على مواجهة المتحور، الذي تختلف أعراضه عن سلالة دلتا.

ووفقًا لكوتزي، فإن الجرعات المعززة من اللقاح تساعد في مواجهة المتحور، كما أنها تساعد في تخفيف الأعراض عند كبار السن.

وتابعت مكتشفة المتحور الجديد أوميكرون: «ستتوافر لدينا بيانات أكثر عن المتحور خلال أسبوعين، مؤكدة أن المتحور الجديد مثار قلق بالنسبة لنا».

كورونا سيواصل التحور

وفى وقت سابق من اليوم، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا سيواصل التحور إذا سمحنا له بالانتشار المستمر.

وأضاف المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفى عقد، قبل قليل، أن متحور أوميكرون وصل إلى 23 دولة على الأقل، لافتًا إلى أن حظر السفر لن يمنع انتشار أوميكرون.

وطالبت منظمة الصحة العالمية الدول بتكثيف الفحوص والتلقيح ضد كورونا، وفقًا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية عن المؤتمر.

المعهد الوطني للأمراض المعدية جنوب أفريقيا أوميكرون اللقاحات المناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

محمد صلاح يواصل التوهج ويسجل ثانى أهدافه فى شباك إيفرتون

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج