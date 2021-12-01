لبنان يفرض إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين اعتبارًا من 10 ديسمبر الجارى

فرضت السلطات اللبنانية إجراءات جديدة لاستقبال الوافدين في مطار رفيق الحريري الدولي، اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري، واشترطت أن يكون الوافدون قد أتموا جرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا، أو إظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.



كما تضمنت الإجراءات ضرورة التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جوًا قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا، PCR في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشرة وما فوق.



وفي السياق ذاته، ألزمت السلطات اللبنانية المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر الجاري بعدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبري للفيروس PCR لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.



كما شددت على ضرورة متابعة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح، وإطلاق مركز تلقي الاتصالات Call Center في وزارة السياحة لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.

وقررت السلطات اللبنانية إطلاق حملة توعية وطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام ووسائل الإعلام والنقابات المتخصصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالقطاع السياحي وأهمية الالتزام بها مع التشدد في ضبط المخالفات في جميع المؤسسات السياحية على اختلافها وتنوعها المسجلة وغير المسجلة من قبل الشرطة السياحية أو الشرطة البلدية.



وطلبت السلطات من وزارة العدل والأجهزة الأمنية بالتشدد في ضبط مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية لفيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات.

