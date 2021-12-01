تقرير: 94 مليون جنيه حجم استثمارات النصر للتعدين خلال 2021

كشف تقرير صادر عن شركة النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حول الاستثمارات التي تم رصدها للشركة في نهاية يونيو 2021.

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات بلغت نحو 94 مليون جنيه؛ لإحلال وتجديد الآلات وإنشاء المبنى الإداري الجديد ووسائل النقل وشراء آلات يتم استخدامها في نشاط الشركة، موضحًا أنه تم ضخ استثمارات نحو 111 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019.

ورصد التقرير أن الشركة حققت إيرادات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وصادرات نحو 595 مليون جنيه وصافي ربح نحو 403 مليون جنيه.

وتأسّست شركة النصر للتعدين بالقرار الجمهورى رقم 914 فى 23/5/1960 تحت اسم شركة النصر للفوسفات، وذلك للعمل فى استخراج و طحن و بيع الخامات التعدينية لمدة 50 عامًا وتم تجديد النشاط لمدة 50 عامًا أخرى تنتهى فى 22/5/2060.