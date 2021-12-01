الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تقرير: 94 مليون جنيه حجم استثمارات النصر للتعدين خلال 2021

استثمارات النصر للتعدين
استثمارات النصر للتعدين

كشف تقرير صادر عن شركة  النصر للتعدين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حول الاستثمارات التي تم رصدها للشركة في نهاية يونيو 2021. 

أضاف التقرير أن حجم الاستثمارات بلغت نحو 94 مليون جنيه؛ لإحلال وتجديد الآلات وإنشاء المبنى الإداري الجديد ووسائل النقل وشراء آلات يتم استخدامها في نشاط الشركة، موضحًا أنه تم ضخ استثمارات نحو 111 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019.

ورصد التقرير أن الشركة حققت إيرادات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وصادرات نحو 595 مليون جنيه وصافي ربح نحو 403 مليون جنيه.

وتأسّست شركة النصر للتعدين بالقرار الجمهورى رقم 914 فى 23/5/1960 تحت اسم شركة النصر للفوسفات، وذلك للعمل فى استخراج و طحن و بيع الخامات التعدينية لمدة 50 عامًا وتم تجديد النشاط لمدة 50 عامًا أخرى تنتهى فى 22/5/2060.

وزارة جديد الاستثمار مرسى جمهور النقل جنوب ماضي استثمارات إنشاء جنيه قرار مصنع عمل شراء تجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج