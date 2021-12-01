إحراق سيارة لمستوطنين إسرائيليين فى وسط رام الله

أوقف مواطنون فلسطينيون، مساء اليوم، سيارة مستوطنين إسرائيليين على بعد خطوات من دوار المنارة وأشعلوا النار فيها.

وقامت قوات الأمن الفلسطينية بإطفاء الحريق الذي اندلع، فيما هرب المستوطنون من موقع الحادث بعد أن طاردهم مواطنون فلسطينيون.

ويبدو أن المستوطنين دخلوا إلى دوار المنارة في قلب رام الله بالخطأ.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن المقدسيين يدفعون ثمن الاحتلال وتقاعس مجلس الأمن في تنفيذ قراراته.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ صحفي، أن انتهاكات سلطات الاحتلال في مدينة القدس هي التي تُسيطر على مشهد الحياة هناك، وهو واقع يتكرر يوميًا بأشكال وذرائع مختلفة، بهدف تعميق وتهويد المدينة، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم، بما يخدم الاحتلال وأطماعه الاستعمارية التوسعية.

وأشارت الوزارة إلى عربدة المستوطنين في البلدة القديمة بالقدس، والعيسوية، وسلوان، وحي الشيخ جراح، بما فيها محاولاتهم الاستفزازية لنصب شمعدان أمام منزل عائلة الكرد، والإعلان عن مزيد من البناء الاستيطاني، كما هو الحال مع المشروع الاستيطاني الأخير على أراضي مطار قلنديا، والاستيلاء على مزيد من الأرض، وتخصيصها لصالح الاستيطان، والإعلان عنها "حدائق توراتية"، و"متنزهات".

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها.

جلسة مجلس الأمن الدولي

ورحبت الخارجية الفلسطينية بالنقاشات التي جرت في جلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس، والتي تزامنت مع إحياء الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بما فيها المواقف الأممية، والإجماع الدولي الحاصل على إدانة ورفض الاستيطان، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.

وقالت الوزارة إن هذه المواقف غير كافية، مطالبة بترجمتها فورًا وتحويلها إلى أفعال وخطوات عملية ملموسة.