الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تمنح تونس 40 طنا من الأكسجين المسال

الأكسجين المسال
الأكسجين المسال

تسلمت تونس 40 طنا من الأكسجين المسال، اليوم الأربعاء، بميناء رادس منحته لها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك في إطار دعم جهود مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية، كما أثنت على حرصها على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في هذا الظرف بما يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين ويرسخ الإيمان المشترك بقيم الإيثار والتآزر.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية أنه تم تسلم هذه الدفعة من الأكسجين، بحضور وزير الصحة علي مرابط، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله بالإضافة إلى المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى الفرجاني وسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر.

وكانت سجلت وزارة الصحة التونسية 263 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة التونسية، في بيان، بأنه تم أيضًا تسجيل 5 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و373 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 128 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 691 ألفًا و31 شخصًا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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