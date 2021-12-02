مواعيد الصلاة اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021

يبحث الكثيرون يوميًا عبر محركات البحث عن مواعيد الصلاة فى محافظات الجمهورية.

وترصد «الدستور» فى السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، فى محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس فى محافظات مصر



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٥:٠٢

موعد الشروق ٦:٣٣

موعد أذان الظهر ١١:٤٤

موعد أذان العصر ٢:٣٦

موعد أذان المغرب ٤:٥٥

موعد أذان العشاء ٦:١٧

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٩

موعد الشروق ٦:٤٢

موعد أذان الظهر ١١:٥٠

موعد أذان العصر ٢:٣٩

موعد أذان المغرب ٤:٥٧

موعد أذان العشاء ٦:٢١

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٤٠

موعد الشروق ٦:٢١

موعد أذان الظهر ١١:٣٣

موعد أذان العصر ٢:٢٥

موعد أذان المغرب ٤:٤٥

موعد أذان العشاء ٦:٠٦

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٥١

موعد الشروق ٦:٢٠

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٣٨

موعد أذان المغرب ٤:٥٨

موعد أذان العشاء ٦:١٧



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٤٨

موعد الشروق ٦:١٥

موعد أذان الظهر ١١:٣٨

موعد أذان العصر ٢:٤٠

موعد أذان المغرب ٥:٠٠

موعد أذان العشاء ٦:١٨

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٥٧

موعد الشروق ٦:٢٩

موعد أذان الظهر ١١:٣٩

موعد أذان العصر ٢:٣١

موعد أذان المغرب ٤:٥٠

موعد أذان العشاء ٦:١٢





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٥٩

موعد الشروق ٦:٣١

موعد أذان الظهر ١١:٤٠

موعد أذان العصر ٢:٣٠

موعد أذان المغرب ٤:٤٩

موعد أذان العشاء ٦:١٢

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر ٥:٠٤

موعد الشروق ٦:٣٧

موعد أذان الظهر ١١:٤٥

موعد أذان العصر ٢:٣٥

موعد أذان المغرب ٤:٥٤

موعد أذان العشاء ٦:١٧