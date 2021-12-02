الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يبحث الكثيرون يوميًا عبر محركات البحث عن مواعيد الصلاة فى محافظات الجمهورية.

وترصد «الدستور» فى السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021، فى محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس  ومحافظة الغربية.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس فى محافظات مصر
 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر    ٥:٠٢

موعد الشروق        ٦:٣٣

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٣٦

موعد أذان المغرب  ٤:٥٥

موعد أذان العشاء  ٦:١٧

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر   ٥:٠٩

موعد الشروق       ٦:٤٢

موعد أذان الظهر    ١١:٥٠

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٤:٥٧

موعد أذان العشاء  ٦:٢١

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٠

موعد الشروق       ٦:٢١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٣

موعد أذان العصر   ٢:٢٥

موعد أذان المغرب   ٤:٤٥

موعد أذان العشاء  ٦:٠٦

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد صلاة الفجر   ٤:٥١

موعد الشروق       ٦:٢٠

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٣٨

موعد أذان المغرب  ٤:٥٨

موعد أذان العشاء  ٦:١٧


 مواعيد  الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٨

موعد الشروق       ٦:١٥

موعد أذان الظهر    ١١:٣٨

موعد أذان العصر   ٢:٤٠

موعد أذان المغرب   ٥:٠٠

موعد أذان العشاء  ٦:١٨

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٧

موعد الشروق       ٦:٢٩

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٣١

موعد أذان المغرب  ٤:٥٠

موعد أذان العشاء  ٦:١٢


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر   ٤:٥٩

موعد الشروق       ٦:٣١

موعد أذان الظهر    ١١:٤٠

موعد أذان العصر   ٢:٣٠

موعد أذان المغرب  ٤:٤٩

موعد أذان العشاء ٦:١٢

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر   ٥:٠٤

موعد الشروق       ٦:٣٧

موعد أذان الظهر    ١١:٤٥

موعد أذان العصر   ٢:٣٥

موعد أذان المغرب  ٤:٥٤

موعد أذان العشاء  ٦:١٧

مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الخميس التوقيت المحلي لمدينة القاهرة موعد صلاة الفجر موعد أذان المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

مواعيد الصلاة اليوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021

أسعار النفط تنخفض مرة أخرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج