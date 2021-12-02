«التموين»: التعاقد مع «اتجاهات» السودانية لشراء اللحوم الطازجة لمدة عامين

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ورئيس قطاع التجارة الداخلية، أن إنتاجنا من اللحوم البلدية الطازجة محليا تتراوح ما بين نسبة 50% إلى نسبة 60 % ويتم سد الفجوة بين الإنتاج المحلي ومعدلات الاستهلاك من خلال الاستيراد من الخارج اللحوم الطازجة لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم السودانية الطازجة لتطرح في المجمعات الاستهلاكية بسعر 95 جنيها.

وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هناك اتفاقًا مع شركة "اتجاهات" السودانية على التعاقد على شراء اللحوم الحمراء السودانية لمدة عامين، الأمر الذي يؤكد أن هناك أرصدة احتياطية من اللحوم الطازجة تكفي لمدة عامين لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية والشركات لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لطرح هذه اللحوم بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.

وأكد وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية أن طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 95 جنيها للكيلو هو لمواجهة ارتفاع في الأسعار والعمل على ضبط الأسواق المحلية والعمل على تراجع الأسعار، وباعتبار أن هذه المجمعات الاستهلاكية تقوم بطرح هذه اللحوم بأسعار تنافسية أمام القطاع الخاص باعتبارها هي رمانة الميزان.

وأضاف أن هناك حملات رقابية على محلات الجزارة والمحلات المتخصصة في بيع اللحوم البلدية؛ للتأكد من وجود الأختام الحكومية وأنها تم ذبحها في مجازر حكومية حتى تحدد تاريخ الذبح واسم المجزر الذي قام بذبح هذه الرؤوس الماشية، لافتا إلى أنه في حال عدم وجود تلك الأختام يتم التحفظ علي هذه الكميات.