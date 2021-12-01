الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

21 ديسمبر.. ورشة عمل لاختبار الأيلتس بتمريض عين شمس

الدكتورة سحر موسى
الدكتورة سحر موسى

يُنظم مكتب رعاية المُبعوثين في جامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التمريض بالجامعة والمركز الثقافى البريطانى بالقاهرة ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس.

تعقد الورشة يوم الثلاثاء 21 ديسمبر الجاري في 11 صباحًا بقاعة مؤتمرات كلية التمريض مع اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سحر موسى، عميد كلية التمريض بعين شمس، أن الفئة المستهدفة لحضور الورشة هم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة، موضحة أنه سيُحاضر بالندوة سامر فاضل، مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، وأسامة البيلى مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

أشارت سحر إلى أن محاور الورشة تدور حول شرح المصادر المختلفة، وعرض لخدمات الاختبار المقدمة خصيصًا للجامعة وعرض استراتيجيات التحضير للإمتحان بأجزائه الأربعة، إضافة إلى استعراض الأسئلة الشائعة في الامتحان، موضحة أن من يريد المشاركة والحضور عليه التسجيل من خلال الرابط التالي: https://forms.office.com/r/M3UY3wRqVY.

الثلاثاء منتجات عين شمس برنامج تكريم مواجهة جامعة عين شمس المشاركة مبعوث التمر فيروس كورونا المركز الثقافي الثقافي البريطاني الدكتور

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