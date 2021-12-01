«التعليم» تبث درسا جديدا للصف الرابع الابتدائى عن «الخنافس المضيئة» (فيديو)

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، درسا جديدا لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وقالت الوزارة في بيانها: "هل سمعتم من قبل عن ظاهرة "الخنافس المضيئة"؟ هيّا نشاهد معًا أعزائنا طلاب "الصف الرابع الابتدائي"، هذا الفيديو لنتعرّف بشكل تفصيلي على هذه الظاهرة، وأثناء المشاهدة هيّا نفكر كيف ينطبق هذا السلوك على ما درسناه عن "التكيّف والحواس"؟ .. من درس "التواصل ونقل المعلومات"، مادة "العلوم".

لمشاهدة الدرس:

https://fb.watch/9Dy6EWViqs/

في سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن المناهج التي سيؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان فيها بداية من يوم 5 ديسمبر، والتي جاءت كالتالي:

اللغة العربية، يكون المقرر حتى يوم 15 نوفمبر المحور الأول حتى نهايته.

أما الرياضيات فيأتي الامتحان من المنهج حتى نهاية الدرس الثاني بالوحدة الرابعة.

بينما مادة العلوم فيأتي الامتحان من المقرر حتى نهاية الوحدة الأولى.

ومن بين المواد التي يؤدي طلاب الرابع الابتدائي فيها الامتحان الدراسات الاجتماعية ويكون المقرر حتى يوم 15 نوفمبر حتى الدرس الثاني بالوحدة الثانية الطقس والمناخ.

بينما مادة اللغة الانجليزية فيأتي الامتحانات من الـ3 وحدات الأولى.

أما مادة المهارات المهنية فيأتي الامتحان من المحو الأول كاملًا.

وتشمل الامتحانات مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حتى الدرس الثالث من المحور الثاني.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد علق علي استفسارات أولياء الأمور، إذا كانت اسئلة رابعة ابتدائي اختيار من متعدد أم مقالية؟.

وقال الوزير إن "اسئلة قصيرة متنوعة"، وتابع خلال تصريحات له عبر احد جروبات أولياء الأمور، مضيفا" نرجو ان نتذكر ان الهدف من هذه التقييمات هو قياس مستوى الطالب حتى نستطيع مساعدته على تعلم افضل وليس الدرجات.