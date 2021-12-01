تفاصيل ضبط عاطلين تخصصا في تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكن رجال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين مقيمين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وهواتف محمول وسلاح أبيض.

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات باتجار شخصين في المواد المخدرة.

وعلى الفور جرى تشكيل حملة أمنية من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط مباحث مركز شرطة الخانكة، وتمكنت من ضبط "م ص م"، 30 سنة، عاطل، و"ض ع س"، 34 سنة، مقيمان دائرة مركز شرطة شبين القناطر، أثناء استقلالهما سيارة ملك شقيق الثانى بطريق الإسماعيلية الزراعى بناحية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 35 لفافة من مخدر الهيروين، و2 أسطوانة حجرية من ذات المخدر، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى 1700 جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلى تجارتهم الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائى لفحصها.