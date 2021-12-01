الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مواطن اعتدى على موظف داخل شركة اتصالات في الجيزة

امن الجيزة
امن الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص المتهم بالاعتداء على موظف بإحدى شركات الاتصالات بالضرب لمنعه من الخروج من الفرع، قبل تسديده دفع قيمة الخدمة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقى الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظف بإحدى شركات الاتصالات مفاده تعرضه للضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالوجه نتيجة تعدي أحد العملاء عليه لمنعه من الخروج قبل سداد قيمة الخدمة؛ على خلفية دخول العميل إلى الفرع الكائن بدائرة المركز لحل مشكلة إيقاف باقة التلفون وتم حل الأزمة، إلا أنه فوجي بالعميل يرفض دفع قيمة الخدمة وهمَّ بالخروج، فحاول الموظف منعه لحين سداد قيمة الخدمة لكون الموظف ملزم بتوريدها أو تحمل قيمتها وخلال ذلك تعدى عليه العميل بالضرب المبرح محدثًا به إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون أول مباحث مركز شرطة أوسيم إلى محل البلاغ، وبفحص الكاميرات تبين صحة ما جاء على لسان المبلغ، وتم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مُسْبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وزير الداخلية شركات الاتصالات أحد الأشخاص بمديرية أمن الجيزة رئيس مباحث موظف بإحدى شركات الاتصالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج