ضبط مواطن اعتدى على موظف داخل شركة اتصالات في الجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط أحد الأشخاص المتهم بالاعتداء على موظف بإحدى شركات الاتصالات بالضرب لمنعه من الخروج من الفرع، قبل تسديده دفع قيمة الخدمة بدائرة مركز شرطة أوسيم.

تلقى الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من موظف بإحدى شركات الاتصالات مفاده تعرضه للضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالوجه نتيجة تعدي أحد العملاء عليه لمنعه من الخروج قبل سداد قيمة الخدمة؛ على خلفية دخول العميل إلى الفرع الكائن بدائرة المركز لحل مشكلة إيقاف باقة التلفون وتم حل الأزمة، إلا أنه فوجي بالعميل يرفض دفع قيمة الخدمة وهمَّ بالخروج، فحاول الموظف منعه لحين سداد قيمة الخدمة لكون الموظف ملزم بتوريدها أو تحمل قيمتها وخلال ذلك تعدى عليه العميل بالضرب المبرح محدثًا به إصابات.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة النقيب إبراهيم فاروق معاون أول مباحث مركز شرطة أوسيم إلى محل البلاغ، وبفحص الكاميرات تبين صحة ما جاء على لسان المبلغ، وتم تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مُسْبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان المركز.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.