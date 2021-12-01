الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس مؤتمر الآباء الكهنة النصف سنوي

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

اُختُتم اليوم مؤتمر الآباء الكهنة نصف السنوي  لإيبارشية المنيا  تحت عنوان "مقدًما في التعليم نقاوة"، والذي أُقيم ببيت أولاد الملوك بالبرجاية برئاسة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا. 

بدأ المؤتمر يوم الأحد الماضي ، وشمل العديد من المحاضرات ومجموعات العمل والعشيات والتسبحة الليلية والقداسات، وذلك بحضور عدد من أساقفة الكنيسة ومن بينهم  الانبا مكاري اسقف شبرا الجنوبية ، والقمص بولس حليم ، والقمص بيشوي حلمي .

وناقش المؤتمر عدة مؤتمرات روحية من بينها : التعليم الكنسي والتحديات المعاصرة ، وتسليم العقيدة للمخدومين ،وسمات الهراطقة  والرد على محاربة التدين .

شارك في فعاليات  المؤتمر ١١٨ كاهنًا، وتخلله حلقات نقاش عدة، حول الأمور الرعوية في الإيبارشية.
 

وبدأت الكنائس المصرية  صوم الميلاد المجيد  يوم،٢٥نوفمبر، برئاسة قداسة  البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، ويستمر اكثر من ٤٠يوما متواصلة ,تختتم بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكة يوم٢٥ديسمبر من كل عام وفقا لتقويم الكنائس  الغربية بينما تحتفل به الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني يوم٧يناير من كل عام وفقا لتقويم الكنائس الشرقية وخلالها يمتنع الاقباط عن اكل اللحوم وتقام قداسات يومية خلال فترة الصوم المسمى بالصوم الصغير، وخلاله يواظب الاقباط    على المشاركة في تسبحة كيهك ، والتي ترتل بها الكنائس مدائح للسيدة العذراء مريم .

وتستعد الكنائس لتنظيم صلوات تسبحة كيهك ، خلال أول شهر ديسمبر المقبل ، ومن أشهر الاساقفة الذين يترأسون صلوات كيهك بكل عام الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط ، والذي سيقتصرها خلال العام الحالي على كنائس إيبارشية أسيوط فقط ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد ، حيث كان يترأسها بالسنوات السابقة بكنيسة السيدة العذراء مريم الزيتون وكنيسة العذراء بمصر الجديد وسط حضور كثيف من الأقباط بكل عام .

مؤتمر الآباء الكهنة نصف السنوي لإيبارشية المنيا مقد ما في التعليم نقاوة الانبا مكاريوس اسقف المنيا الانبا مكاري اسقف شبرا الجنوبية

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وائل لطفي

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