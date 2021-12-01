الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة توجه تهمة هتك العرض لصاحب محل الملابس الحريمي فى زفتي

متهم
متهم

وجهت النيابة العامة للمتهم صاحب واقعة تصوير الفتيات بكاميرا سرية داخل غرفة القياس بمحل الملابس الحريمي الذي يمتلكه بنطاق دائرة قسم شرطة زفتى، تهمة هتك العرض.

وقررت نيابة زفتى، تجديد حبس صاحب محل ملابس حريمي بدائرة قسم زفتي بمحافظة الغربية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهم التلصص على النساء وتصوير محتوى فاضح، وقررت تحريز هاتفه، وإرساله للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحصه، وتفريغه وبيان ما يحتويه من صور ومقاطع فيديو صورها المتهم لضحاياه خلال الفترة الماضية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى، بورود بلاغ من فتاتين ، مفاده يتهمن صاحب محل لبيع الملابس بتصويرهن أثناء قيامهن بتغيير وقياس الملابس داخل المحل، وبفحص هاتف المتهم تبين احتوائه على عدد من صور الفتيات والسيدات، أثناء تواجدهن بالمكان المخصص لتبديل الملابس داخل المحل.

وتعود الواقعة عندما تقدمت فتاتان من مدينة زفتى ببلاغ لقسم شرطة زفتى، ضد صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة حمل رقم  16781 جنح قسم زفتى، لتصويرهن أثناء تغيير الملابس داخل المحل.

تعرف على التهم التى وجهتها النيابة لصاحب محل ملابس حريمي صور الفتايات خلسة داخل البروفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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