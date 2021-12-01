بالتزامن مع فصل الشتاء.. كيف تجدد منزلك وتحفز طاقتك للعمل؟

لماذا لا تقوم بتجديد منزلك؟ سيؤدي قضاء عطلة نهاية الأسبوع في إصلاح منزلك إلى حرق أيضا الكثير من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أنها طريقة رائعة لتعزيز حافزك في العمل، إليك بعض الوظائف الرائعة التي يمكنك البدء في العمل عليها الآن.

نحتاج في فصل الشتاء إلى التجديد حتى لا نصاب بالاكتئاب، لذلك يمكنك البدء بمنزلك في خطوات بسيطة مثل الفناء والنوافذ وفقا لموقع scoopempire:

استبدال نوافذ منزلك

من الممكن تثبيت النوافذ إذا كان لديك صديق لديه بعض الخبرة في الأعمال اليدوية، ستحتاج إلى البدء في الصباح لأن الأمر قد يستغرق طوال اليوم.

إذا كانت نوافذك القديمة تسمح بدخول الهواء البارد إلى منزلك، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها، بمجرد الانتهاء من ذلك، ستنخفض فواتير الطاقة الخاصة بك.

نقل الأثاث الخاص بك حول

يشبه تحريك الأثاث لعبة التنس، هل فكرت يومًا في تغيير تصميم منزلك بالكامل؟، يجب عليك اختيار بعض الأفكار من أجل غرفة المعيشة والغرف الأساسية..

تجميل الفناء الخلفي الخاص بك

حاول أن تبدأ في زراعة خضروات لذيذة، إليك العلم أن المجهود الذي تقوم به في فناء منزلك يساعدك على حرق مايقرب من 400 سعرة حرارية في الساعة.

يمكنك حفر بركة السمك والتي تعتبر بمثابة جلسة رياضية، كما سيؤدي بناء مسار الحديقة إلى حرق الكثير من الطاقة.

تنظيف الجدران الخارجية الخاصة بك

تبدو المنازل قديمة حقًا عندما تكون الجدران الخارجية متسخة للغاية، ستحتاج إلى قضاء بعض الوقت في تفجير الجدران بغسالة ضغط لتنظيفها، يتطلب الأمر الكثير من الطاقة، ولا تنس تنظيف الجوانب الخارجية للنوافذ.

تفريغ الحطام من المزاريب

تأكد من عدم وجود حطام في المزاريب، إذا كنت مثل معظم الناس ، فمن المحتمل أنك لم تفرغها لسنوات.