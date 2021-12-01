وفد طلاب جامعة المنصورة يزور معرض «مصر للسلاح» (صور)

نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة ، اليوم الأربعاء، زيارة وفد طلابي من مختلف الكليات بالجامعة إلى معرض مصر للسلاح بأرض المعارض فى القاهرة.

ونظمت الفاعلية تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب.

واصطحب الطلاب، وفدًا من القوات المصرية إلى الأجنحة العسكرية المختلفة لعديد من دول العالم وعلى رأسه الجناح المصري للتعرف علىأحدث الأسلحة الدفاعية ووسائل الردع العسكري.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، أن الزيارة تهدف إلى تنمية الحس الوطنى لدى طلاب الجامعة مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تلعبه القوات المسلحة فى حماية ورفعة مصرنا الحبيبه.

وأضاف عبدالباسط أن الجامعة تعمل على تنظيم عدد من الزيارات للمناطق العسكرية بالتنسيق مع إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة .

وكانت ادارة التربية العسكرية قد قامت قبل ذلك بالتعاون مع ادارة النشاط الاجتماعي بالقيام بزيارة لطلاب الجامعة للعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و قام الطلاب بزيارة كاتدرائية ميلاد المسيح، ومستشفى العاصمة الإدارية، ومصنع كنوز للرخام ، والمدينة الرياضية، والحي الدبلوماسي، ومجلس الوزراء، ووزارة المالية ومجلس النواب وممشي أهل مصر، وحديقة الشعب، والنصب التذكاري بساحة الشعب ومركز مصر الثقافي والإسلامي ومسجد الفتاح العليم .

وفي نهاية الزيارة، أعرب الطلاب عن فخرهم وسعادتهم بحجم الإنجازات الغير مسبوقة على أرض الواقع وانبهارهم بحجم المشروعات وجمال التصميمات والإنشاءات، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام المنشآت المنتهى بناؤها بالعاصمة.