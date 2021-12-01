الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن فى العمل دون استقبال القبلة

تلقت دار الإفتاء خلال بثها اليومي المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”سؤالًا يقول: “أقرأ القرآن وأنا في العمل بالحذاء ولن استقبل القبلة، فما حكم الشرع؟” 

وقالت الدار، إذا كانت السائلة على طهارة، وكان الحذاء الذي تلبسه نظيفًا لا يحمل نجاسات ولم يُلَوَّث، فلا حرج في ذلك، ولا مانع شرعًا من قراءة القرآن وهي تلبسه، ولا بأس في ذلك، ولكن من الأفضل والأحسن أن تخلع حذاءها عند تلاوة كتاب الله الكريم.

ومن الأسئلة التي تتكرر وخاصة من السيدات، حكم قراءة القرآن بدون وضوء نظرا لكثرة المشاغل وعدم التمكن من الوضوء بشكل مستمر لقراءة القرآن، وردت الدار قائلة: "إنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن بغير وضوءٍ مع عدم مس المصحف، عملًا بقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾.

وأجابت الدار على تساؤل آخر يقول صاحبه: "عندى عمارة قمت بتأجيرها على دخل شهريٍّ، فكيف أحسب زكاة المال عن هذا الدخل حتى أخرج الزكاة عنها؟".

وأجابت الدار: “إنه لا زكاة عليك في هذا الدّخل إلا إذا بلغ مجموعه مع بقية المال السائل لديك، النصاب وقيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وفاض هذا النصاب عن حاجتك الأصلية، وحال عليه الحول، فتجب فيه حينئذ زكاة المال بمقدار 2.5%”.

وترد دار الإفتاء على الفتاوى عبر البث المباشر وتتضمن فتاوى خاصة بالعبادة والذكر والطلاق والطهارة، والزكاة والمواريث، كما تخصص الثلاثاء من كل أسبوع للحديث عن الإرشاد الأسرى من خلال نخبة متخصصة من أساتذة الإرشاد الأسرى وعلماء النفس والاجتماع.

حكم قراءة القرآن بدون وضوء دخل شهري زكاة المال دار الافتاء القرآن وأنا في العمل بالحذاء زكاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

أول تعليق من عمر كمال على قرار إحالته للتحقيق (فيديو)

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

محمد صلاح يواصل التوهج ويسجل ثانى أهدافه فى شباك إيفرتون

انقطاع الكهرباء عن 30 ألف منزل فى بريطانيا بسبب الطقس السيئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج