الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الوزراء: صادرات الغاز تحقق أعلى معدل نمو عالمى خلال الربع الثالث من 2021

صادرات الغاز
صادرات الغاز

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن ارتفاع صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرى إلى مليون طن خلال الربع الثالث من 2021، وبمعدل نمو سنوى وصل إلى 900% والذى يعد الأعلى عالميا.

جاء ذلك فى إنفوجراف نشره مركز المعلومات، اليوم الأربعاء، رصد التطور الكبير الحادث فى صادرات الغاز الطبيعى المسال المصرى.

وأشار إلى أن حجم صادرات مصر من محطة دمياط للإسالة بلغت 1.6 مليون منذ عودتها للعمل فى فبراير من 2021، والتى يصل حجم الطاقة الاستيعابية لها حوالى 5 ملايين طن/السنة.

وبين الإنفوجراف أن الهند جاءت كأهم الدول المستقبلة لشحنات الغاز الطبيعى المسال من محطة دمياط بنحو 430 ألف طن، وفى المرتبة الثانية باكستان بنحو 380 ألف طن.

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