من ألبومه الجديد.. شاهد برومو أغنية عدوية «طريق إسكندرية»

نشر المطرب محمد عدوية منذ قليل، برومو أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "طريق إسكندرية"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويطرح محمد عدوية أغنية "طريق إسكندرية" خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تعتبر أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الاسم والمقرر إطلاقه خلال العام المقبل 2022.

وتعاون محمد عدوية في أغنية "طريق إسكندرية" مع كل من الشاعر الغنائي سامح فرج، والملحن إسلام صالح، والموزع الموسيقي محمد نور، ومهندس الصور خالد رءوف، والمصمم إبراهيم العمري.

ويضم ألبوم محمد عدوية الجديد عددًا من الأغنيات المتنوعة بين الدراما والمقسوم والرومانسي ويقدم خلاله ألوانًا موسيقية جديدة ويتعاون فيه مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين، ومن المقرر أن يضم الألبوم ديو غنائيًا جديدًا يجمعه بوالده نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية.

وطرح المطرب محمد عدوية أغنية "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتى وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رءوف.

كلمات أغنية سور ورا سور

زي المسافر ما يفارق المطار...

زي الشتا ما يبطل الأمطار ...

زي الحياة

ميلاد

وفاة

كانت حياتي

عشتها

معاه

وبقيت بموت...

طلوع الروح هو سر الفراق

منين أروح ف ضلمة الأنفاق

جي باعتذار ونار عشان تراضي قلبي

اختفيت بقيت زي اللي مات...

وما بينا سور ورا سور ورا سور...

قلبي اتحول لمكان مهجور

وما بينا سور ورا سور ورا سور...

بعدك مفيش ولا نقطة نور

وما بينا سور ورا سور ورا سور...

قلبي اتحول لمكان مهجور

وما بينا سور ورا سور ورا سور...

بعدك مفيش ولا نقطة نور

يا ليل يا ليل

يا عين يا ليل

يا عين يا ليل

يا يا ليل

نفسي تبقي ضلي تاني عشت أعاني شمس جرحي نار

والتمس لي أي عذر يلغي عندي فكرة انتحار

روحي قافلة م الحياة بحالها أي فرح صوته زار...