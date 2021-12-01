مدير «تعليم الجيزة» يعقد اجتماعًا مع موجهي المواد الدراسية

عقد مجدي الجيار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بالمديرية، بحضور خالد حجازي، أمين التعليم والبحث العلمى بحزب مستقبل وطن بالجيزة ورحاب عريق، مدير عام الشئون التنفيذية وأمل مبروك، مدير عام التعليم العام موجهي المواد الدراسية ومديري المراحل بالمديرية.

وأكد الجيار، أن د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على قيام حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرية تعليم الجيزة على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة للصفوف السادس الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة عربي على مستوى الإدارات التعليمية لمديرية الجيزة التعليمية.

يتم تنفيذها على 4 مراحل المرحلة الأولى على مستوى المجلس القرى والمرحلة الثانية على مستوى المركز والثالثة على مستوى المحافظة والرابعة الأخيرة على مستوى الجمهورية كما سيتم توزيع هدايا لجميع المشاركين وجوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى.

وتستهدف مسابقة أوائل الطلبة تشجيع الطلبة والطالبات على التفوق العلمي وتقوية روح التنافس المبنى على معايير تتسم بالشفافية والنزاهة والموضوعية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والإعلاء من قيمة التنافس الشريف في المجالات العلمية والثقافية بين الطلاب وتستهدف المسابقة طلبة وطالبات الصفوف النهائية من مدارس المراحل (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

وستشكّل لجنة على مستوى المديرية برئاسته وعضوية كل من مدير عام التعليم العام ومديري المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي العام وموجهي عموم المواد الدراسية الأساسية والتربية الاجتماعية ولجنة أخرى بالإدارات التعليمية .

والمرحلة الأولى من المسابقة ستتم على مستوى المجلس القروي أو الحي للمَناطق المقسمة إلى عدة إحياء وتتبع نفس الإدارة التعليمية لتحديد المدرسة الفائزة في كل مرحلة تعليمية للتصفية على مستوى الإدارة التعليمية.

والمرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية وتخوض المنافسة المدارس الفائزة من المرحلة الأولي وتتم التصفيات باختيار فريق واحد لكل مرحلة تعليمية.

المرحلة الثالثة على مستوى المحافظة وتخوض المنافسة الفرق الفائزة علي مستوي الإدارة و تتم التصفيات لتحديد الفريق الأول على مستوى المحافظة .

والمرحلة الرابعة التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية وتتم بين فريق المحافظات لتحديد فريق المحافظات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لكل مرحلة تعليمية.