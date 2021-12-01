«حمدوك» ينهى تكليف وكلاء وزارات عينهم البرهان.. ويكلف آخرين

أنهي رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، تكليف وكلاء وزارات عينهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وبحسب بيان، أصدر حمدوك قرارًا اليوم الأربعاء، بتعيين 20 وكيل وزارة.

وأضاف البيان: "يشمل قرار رئيس الوزراء تعيين 20 وكيل وزارة بينهم خمسة نساء"، متابعًا "من بين المعينين، عبد الله عمر بشير الحسين وكيل وزارة الخارجية الجديد، وغانم الطيب محمد ناصر وكيل وزارة العدل، ودكتور أبوبكر عمر البشري وكيل وزارة الزراعة والغابات".

كما شمل القرار تعيين كل من آمال صالح سعد وكيلاً لوزارة التجارة والتموين، وبتول عباس عوض وكيلاً لوزارة الصناعة، ومحمد عبدالله محمود وكيلاً لوزارة الطاقة والنفط، وضوء البيت عبد الرحمن وكيلا لوزارة الري والموارد المائية، والأمير جعفر محمد سعد وكيلاً لوزارة الثروة الحيوانية.

وعين حمدوك أيضًا، عادل حسن محمد حسين وكيلا لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، وأحلام مهدي مدني وكيلا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وحنان إبراهيم أحمد وكيلا لوزارة التربية والتعليم، وهيثم محمد إبراهيم وكيلا لوزارة التعليم العالي، وفق القرار ذاته.

ووفق البيان، فإن قرار حمدوك أدى بشكل تلقائي إلى إلغاء قرار سابق أصدره البرهان بتعيين 20 وكيل وزارة لتسيير أعمال الوزارات عقب أحداث 25 أكتوبر الماضي.

عودة حمدوك لمنصبه

وكان عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني وقع اتفاقا مع حمدوك في وقت سابق الشهر الجاري، قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وشمل الاتفاق ، 14 بندًا كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد، فيما أكد حمدوك أن الاتفاق شمل الإفراج عن القادة المعتقلين، بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة المعزول والوزراء.

وأفرجت السلطات السودانية خلال الأيام الماضية عن عدد من قيادات تكتل الحرية والتغيير الشريك في مجلس السيادة السابق، فيما تواصلت المظاهرات لمناهضة قرارات قائد الجيش السوداني.

وأواخر أكتوبر الماضي، أعلن البرهان سلسلة إجراءات في إطار ما عده تصحيح لمسار الثورة السودانية أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء.