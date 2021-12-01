الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

تقارير: ترامب خضع لفحص بيّن إصابته بكورونا قبل المناظرة الأولى مع بايدن

ترامب
ترامب

خضع دونالد ترامب لفحص بيّن إصابته بكوفيد-19 قبل ثلاثة أيام من المناظرة الرئاسية مع خصمه الديمقراطي جو بايدن العام الماضي، وفق ما جاء في كتاب جديد أشار إلى أن الرئيس السابق عاد وخضع لفحص آخر بيّن عدم إصابته بالفيروس.

وعلى الرغم من أن الفحص الثاني بيّن عدم إصابته، نُقل ترامب خلال أسبوع من المناظرة إلى المستشفى بشكل عاجل بسبب عوارض شديدة عانى منها من جراء كوفيد-19.

كشف عن هذه المعلومات تقرير نشرته الأربعاء صحيفة "ذا جارديان" التي استحصلت على نسخة مسبقة من مذكّرات رئيس موظفي البيت الأبيض حينها مارك ميدوز المنشورة في كتاب بعنوان "ذا تشيفس تشيف" «رئيس الرئيس».

وبيّن الفحص إصابة ترامب بكوفيد-19 قبل ثلاثة أيام من موعد مناظرته الأولى مع بايدن في 29 سبتمبر 2020 واعتُبرت عوارضه زكاما خفيفًا، وفق الكتاب المعد للنشر.

وبحسب ميدوز صدرت نتيجة الفحص لدى مغادرة ترامب البيت الأبيض للمشاركة في لقاء انتخابي في بنسلفانيا في 26 سبتمبر.

جاء ذلك في أعقاب مراسم حاشدة نظّمت في البيت الأبيض احتفالا بتثبيت عضوية آيمي كوني باريت في المحكمة العليا، ولم يضع المدعوون الكمامات خلال الاحتفال الذي وصف لاحقا بأنه مصدر رئيسي للتفشي.

ويستذكر ميدوز في كتابه طبيب البيت الأبيض وهو يقول "امنعوا الرئيس من المغادرة" بعدما بيّن الفحص الأول إصابته بكوفيد-19، لكن الرد جاء بأن الأوان قد فات.

وكتب ميدوز أنه أبلغ ترامب في الطائرة الرئاسية بأن نتيجة فحصه إيجابية لجهة الإصابة بالفيروس.

وخضع ترامب لاحقا لفحص ثان قال ميدوز إنه أكثر دقة بيّن عدم إصابته بالفيروس.

واعتبر ترامب الفحص الأخير بأنه "إذن كامل" لمتابعة جدول أعماله بما في ذلك المشاركة في تلك الليلة في لقاء انتخابي وفي المناظرة المقررة بعد ثلاثة أيام.

وأشارت الجهة المنظّمة للمناظرة إلى أن المرشّحين وصلا متأخرين جدا مما حال دون إخضاعهما للفحص لكنّهما أكدا أنهما خضعا للفحوص.

لكن حملة ترامب لم تبلّغ لا الجهة المنظّمة للمناظرة ولا بايدن بالفحص الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وفي كتابه يوضح ميدوز أنه لم يمنع ترامب من متابعة جدول أعماله بعد الفحص الثاني السلبي لأنه "لم يشأ إثارة قلق الشعب".

وفي بيان أصدره الأربعاء نفى ترامب هذه المعلومات برمّتها، وقال إن "رواية إصابتي بكوفيد-19 قبل المناظرة الأولى أو خلالها هي أخبار مضللة. في الواقع بيّن فحص عدم إصابتي بكوفيد-19 قبل المناظرة".

لكن خلال أسبوع من اللقاء الانتخابي في بنسلفانيا أُدخل ترامب المستشفى، وأعلن في 2 تشرين الأول/أكتوبر على تويتر أنه وزوجته ميلانيا مصابان بكوفيد-19.

ونقل بعدها إلى المستشفى، حيث أمضى ثلاث ليال وتلقى علاجا مكثفا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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