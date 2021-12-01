أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا

وقع سفراء الاتحاد الأوروبي حزمة خامسة من العقوبات ضد بيلاروس، وفقا لمصادر دبلوماسية، وتستهدف العقوبات 17 فردا و 11 كيانا تم اعتبارها مسؤولة عن أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مع الاتحاد الأوروبي.

وتم إدراج خطوط "بيلافيا" الجوية البيلاروسية وشركة الخطوط الجوية السورية أجنحة الشام ضمن الكيانات المستهدفة بالعقوبات.

ويتهم التكتل بيلاروس بنقل المهاجرين الراغبين في الحصول على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى حدودها مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، انتقاما من العقوبات الغربية، فيما تنفي مينسك ذلك.

وذكر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أنه يجري إعداد حزمة سادسة من العقوبات منذ انتخابات الرئاسة البيلاروسية المتنازع عليها في أغسطس 2020، لكنها من المحتمل ألا تكون جاهزة إلا في يناير أو فبراير.

وجاء ذلك في أعقاب إعلان رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أنه سوف يتخذ إجراءات مضادة قاسية إذا تم فرض مزيد من العقوبات ضد بلاده، وهدد مجددا بوقف مرور إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أراضي بيلاروس.

ويمر جزء من خط الأنابيب الروسي-الأوروبي المهم "يامال-أوروبا" عبر بيلاروس.

134 محاولة عبور غير قانونية

وكانت سجلت شرطة الحدود في بيلاروس 134 محاولة عبور غير قانونية على الحدود مع بيلاروس خلال يوم واحد.

وكتبت شرطة الحدود، في تغريدة، أن مجموعة أكبر من الأجانب العدوانيين قامت بإلقاء الحجارة والقضبان الحديدية والألعاب النارية على القوات الأمنية البولندية عبر الحدود بالقرب من بلدة شوديا وفو.

من ناحية أخرى، تم إلغاء رحلة جوية لإعادة مهاجرين عراقيين علقوا على الحدود بين بولندا وبيلاروس، التي تعد أيضًا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأعلن المطار في مينسك، عبر قناة إخبارية على تطبيق تليجرام، أنه كان من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة للخطوط الجوية العراقية أربيل بشمال العراق بعد ظهر اليوم، ولم يعلن المطار عن سبب للإلغاء.

وتمت إعادة مئات المهاجرين الذين علقوا على الحدود إلى دولهم في بداية الأسبوع.

ويتسم الوضع على الحدود بالتوتر منذ أسبوع، بسبب تدفق المهاجرين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومحاولة دخول الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة.