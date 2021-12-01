وزير الصناعة والتجارة البحرينى يلتقى برئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة بروسيا

التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة، رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين زايد بن راشد الزياني، مع رئيسة الوكالة الفيدرالية للسياحة روسيا زارينا دوجوزوفا، على هامش انعقاد اجتماعات منظمة السياحة العالمية المنعقدة في مدريد، حيث تم استعرض العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، وسبل تطويرها.

وخلال اللقاء، أشاد الجانبان بمسار العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وروسيا، وما تشهده من نمو مستمر يؤكد تطلع البلدين إلى مزيد من التعاون، بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينة.

كما استعرض الوزير البحريني تطورات ومستجدات القطاع السياحي في مملكة البحرين، والجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بهدف تعزيز هذا القطاع، ورفده بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية لمملكة البحرين كبلد مرحب وجاذب للزوار من المنطقة والعالم.

وأعلنت منظمة تابعة للأمم المتحدة في وقت سابق، أن جائحة كوفيد-19 ستكلف السياحة العالمية خسائر بتريليونَي دولار عام 2021، وهو مبلغ مماثل للعام الماضي، واصفة تعافي القطاع بأنه "بطيء" و"هش".

وتأتي هذه التوقعات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، التي تتخذ مدريد مقرا، في وقت تكافح أوروبا زيادة في الإصابات بكوفيد، ويواجه العالم متحورة جديدة أطلق عليها اسم أوميكرون.

قطاع السياحة العالمي

وكان قطاع السياحة العالمي قد خسر بالفعل تريليونَي دولار "1.7 تريليون يورو" العام الماضي، بسبب الجائحة، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية، مما يجعله أحد أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة الصحية.

وفي حين أن هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة الترويج للسياحة ليس لديها تقدير لكيفية أداء القطاع في العام المقبل، فإن توقعاتها على المدى المتوسط ليست مشجعة.

وقالت في بيان: "على الرغم من التحسينات الأخيرة، فإن معدلات التطعيم المتفاوتة حول العالم وسلالات كوفيد-19 الجديدة" مثل متحورة دلتا وأوميكرون "يمكن أن تؤثر على التعافي البطيء والهش أصلا".

فرض قيود جديدة

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، لوكالة فرانس برس، إن التطورات الأخيرة المتمثلة بفرض قيود جديدة على خلفية انتشار الفيروس وإجراءات الإغلاق في دول عدة خلال الأسابيع الفائتة، تُظهر أنه "وضع لا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير".

وأضاف قبل بدء الجمعية العامة السنوية لمنظمة التجارة العالمية الثلاثاء في مدريد: "إنها أزمة تاريخية في صناعة السياحة، ولكن مرة أخرى السياحة لديها القدرة على التعافي بسرعة كبيرة".

وتابع: "آمل حقًا في أن تكون 2022 أفضل بكثير من 2021".