الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عثر بحوزتهم على 5 كيلو هيروين.. حبس أخطر تشكيل عصابى فى الإسماعيلية

حبس
حبس

أصدرت نيابة مركز أبوصوير بالإسماعيلية قرارًا بحبس تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطهم وبحوزتهم 5 كيلو هيروين و270 ألف جنيه و10 هواتف محمولة وسيارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين بحوزتهم 5 كيلو هيروين و270 ألف جنيه و10 هواتف محمولة وسيارة، وتخصص التشكيل العصابى فى الاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق مركز شرطة أبوصوير.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، بالواقعة، فى إطار خطة المديرية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية وتكثيف التواجد الشرطي الفعال وملاحقة العناصر الإجرامية، والتصدى لظاهرة المخدرات والوقاية من أخطارها، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد رصدت بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، نشاط 6 عاطلين بالاتجار في مخدر الهيروين وترويجه على عملائهم بنطاق المحافظة.

الإسماعيلية مدير أمن الاسماعيلية الاتجار بالمواد المخدرة العناصر الإجرامية ضبط تشكيل عصابي مركز أبو صوير

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