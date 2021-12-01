الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين فنلندا ومصر في مجال التعليم الفني

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، السيدة لي أندرسون نظيرته بفنلندا لتوقيع مذكرة التفاهم بين البلدين في مجال التعليم والتعليم الفني، وذلك خلال اليوم الثالث في رحلته لفنلندا.

حضر التوقيع Petri Lempinen المدير العام لإدارة التعليم الثانوي العام والتعليم والتدريب المهني بفنلندا، وJaana Palojärvi مديرة العلاقات الدولية، والسيدة Satu Paasilehto مستشار وزاري أول الشؤون القانونية، ومنسق العلاقات العامة السيدة Heini Ihalainen والسيدة Julia Hallberg أمين العلاقات الدولية.

تبادل الوزراء وجهات النظر حول الإصلاحات التي يشهدها قطاعي التعليم في مصر وفنلندا، حيث قام السيد الوزير باطلاع نظيرته الفنلندية على آخر التطورات الخاصة بتطوير المناهج، وعمليتي التأهيل المدرسي والتقييم، فضلاً عن خطوات تطوير نظام التعليم الفني في مصر، وبدورها استعرضت الوزيرة الفنلندية الإصلاحات التي أدخلها الجانب الفنلندي حديثًا على نظام التعليم والتي تتضمن رفع سن التعليم.

وأعربت الوزيرة الفنلندية عن إعجابها الشديد بالإجراءات والنجاحات التي استطاعت مصر تحقيقها حتى حينه في إصلاح منظومة التعليم في مصر، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات قد تم الإشادة بها عالميًا وأن فنلندا تتابع عن قرب برنامج الإصلاح، وترى أنه برنامج مهم وناجح، كما أنه يتوائم مع مبادئ التعليم الفنلندية.

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 الدكتور طارق شوقي

وأثنى وزير التعليم على نموذج التعليم الفنلندي والذي يتمتع بدرجة عالية من المرونة والاستقلالية فضلاً عن توفير فرص التعليم لكل فرد في المجالات التي تتناسب مع قدراته واهتماماته، كما وجه الدعوة للسيدة الوزيرة الفنلندية وعدد من مسئولي التعليم الفنلنديين، للقيام بزيارة إلى القاهرة لبلورة أفكار ومقترحات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال زيارته الحالية.

والتقى وزير التعليم بعدد من المسئولين الفنلنديين في مؤسسة Technology Finland، خلال ثاني أيام زيارته لدولة فنلندا لمناقشة تبادل الخبرات المصرية-الفنلندية ومجالات التعاون بين البلدين في التعليم وخاصة التعليم الفني.

واستمع الوزير إلى الجهود الفنلندية في تعزيز مجالات العمل والصناعات المختلفة، فضلاً عن المهارات التي يحتاجها سوق العمل الفنلندي من الأيدي العاملة الماهرة متعددة الجنسيات، والفرص المتاحة في هذا الإطار.

واستعرض الدكتور طارق شوقي، خلال الاجتماع، التجربة المصرية الجديدة في افتتاح مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، متطلعًا إلي مدى إمكانية إجراء تعاون مع فنلندا في هذا الإطار، يتضمن تدريب وتوظيف طلاب تلك المدارس وكذلك طلاب المدارس الصناعية والتجارية في سوق العمل الفنلندي.

وأعربت لينا بونتنين، مدير قسم المهارات والمعايير بالمؤسسة، عن وجود إمكانية كبيرة للتعاون مع مصر في هذا الإطار خاصًة وأن العديد من الشركات الفنلندية في الوقت الحالي تحتاج إلى العديد من الأيدي العاملة خاصة في مجال الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية وغيرها من المجالات. 

فى هذا الإطار، تم الاتفاق على استمرار التشاور بين الجانبين عقب الزيارة للوقوف على أفضل السبل لتنفيذ ذلك التعاون فى أقرب وقت، بما فى ذلك توجيه الدعوة لأعضاء المؤسسة وعدد من الشركات التي ترغب في توفير فرص عمل لأيدي عاملة جديدة في السوق الفنلندي.

وشارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق، فى مأدبة الغداء التى أقامها السيد تومو بوميلا، سكرتير الدولة لوزارة التعليم الفنلندية، والتى تم خلالها التشاور والتباحث بشأن فرص التعاون مع الجانب الفنلندي التى تم إطلاقها مع المسئولين الفنلنديين خلال اليومين الأول والثانى للزيارة، كما شارك فى مأدبة العشاء التي أقامها السفير بيكا كوسونن، سفير فنلندا بالقاهرة، والتى شارك فيها السيد السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية فى هلسنكى، إضافة إلى عدد من ممثلى الشركات الفنلندية الكبرى فى مجال الصناعة ومن بينها ممثلين عن شركة Kone الفنلندية.

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