غداً.. إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف العام على مسابقة الصحافة المصرية، أنه سوف يتم إعلان النتيجة النهائية لمسابقة جوائز الصحافة المصرية غداً الخميس، بعد الاجتماع مع المحكمين لمناقشة النتيجة النهائية وإعلانها للزملاء الصحفيين.

وتُكرم اللجنة المحكمين وتهديهم درع نقابة الصحفيين لجهدهم العظيم في تحكيم المسابقة.

ويذكر أنه يتنافس هذا العام 395 زميلًا وزميلة على جوائز الصحافة المصرية للأعمال المنشورة خلال 2020.

وفى جميع فروع المسابقة التى تشمل 12 فرعًا فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و13 فرعًا فى مسابقة الجوائز الخاصة.

وتقرر عقد احتفال المسابقة وتوزيع الدروع عن عامي “2020 و2021” خلال شهر ديسمبر الجاري، وأكدت "النجار" أن اللجنة بصدد الترتيب لحفل توزيع الدروع على الزملاء الفائزين وتكريم الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه، والذى ستدور فعالياته بمقر النقابة بحضور النقيب وأعضاء المجلس.