الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو الشاذلى يطرح كليب أغنية «غير كل الناس» (فيديو)

عمرو الشاذلي
عمرو الشاذلي

طرح منذ قليل، المطرب والملحن عمرو الشاذلي أحدث أعماله الغنائية بصوته والتي تحمل اسم "غير كل الناس" على طريقة الفيديو كليب وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر “يوتيوب”. 

وتعاون عمرو الشاذلي في أغنية "غير كل الناس"، مع كل من الشاعر الغنائي حسام سعيد، والموزع الموسيقي وميكس وماستر محمد ياسر، والڤيديو كليب من إخراج محمد دسوقي وقام عمرو الشاذلي بوضع ألحان الأغنية.

 

كلمات أغنية غير كل الناس

مش أول مرة أسمعها أنا خد بالك قالوهالي كتير 

بس الفرق اللي ما بينك وما بينهم يا حبيبي كبير 

أصلك غير كل الناس 

منك كلها  إحساس 

منك بيكونلها تأثير 

مش أول حد قابلته ومش شرط تكون أول حد 

يا حبيبي العبرة بمين ف الآخر حرك قلبي بجد 

مين فترة ومين عُمر 

مين بعيونه السُمر

علقنى و من أول ما قابلته قولت هنبقى لبعض

لو ضاع كام سنه من عمرنا لسه حبيبي قصادنا سنين 

مش ناوي انا أضيع فيهم ثانيه علينا احنا الاتنين 

ثانيه بثانيه انا معاك

إرمي الماضي كله وراك 

ركز ف سنينّا الجايين

 مش أول مره أسمعها انا خد بالك قالوهالي كتير 

بس الفرق اللي ما بينك وما بينهم يا حبيبي كبير 

أصلك غير كل الناس 

منك كلها  إحساس 

منك بيكونلها تأثير 

مش أول حد قابلته ومش شرط تكون أول حد 

يا حبيبي العبره بمين ف الآخر حرك قلبي بجد 

مين فتره ومين عُمر 

مين بعيونه السُمر

علقنى و من أول ما قابلته قولت هنبقى لبعض

لو ضاع كام سنه من عمرنا لسه حبيبي قصادنا سنين 

جدير بالذكر أن من آخر أعمال عمرو الشاذلي، كملحن أغنية" ملكش مكان" للنجمة شيرين عبدالوهاب، وهي من كلمات الشاعر عمرو المصري، وبالرغم من تسريب الأغنية، إلا أنها حققت نجاحا كبيرا فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي ونسب مشاهدة عالية.

أغنية غير كل الناس لملحن عمرو الشاذلي الملحن عمرو الشاذلي المطرب عمرو الشاذلي غير كل الناس

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