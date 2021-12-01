الجمعة 03 ديسمبر 2021
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سياسي

برلمانى: تقنين أوضاع «التوك توك» نقلة حضارية للنقل الجماعى

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال

قال النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، إن تحرك الدولة لتقنين أوضاع مركبة التوك توك تأخر كثيرًا، موضحا أنها وقفة جادة من جانب الدولة الآن، للنظر في وجود ما لايقل عن 5 ملايين مركبة توك توك، تعمل في البلاد، ومئات الآلاف يعملون عليها دون وجود ترخيص أو خط سير أو إجراءات تقنن أوضاعهم. 

وأشاد عبدالعال في بيان له اليوم، بتصريحات نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، بأن التوك توك، كان السبب وراء هروب مئات الآلاف من الشباب والأطفال من الورش والمصانع للعمل عليه، وهى ظاهرة اجتماعية تحتاج للوقوف أمامها ودراستها، وبالخصوص بعدما قررت الدولة وقف استيراد المكونات الأساسية لـ "التوك توك"، يشمل القاعدة و الشاسيه والمحرك.

 وأضاف نائب الإسكندرية، أن من قاموا بترخيص مركبات "التوك توك" لا يزيد عن 350 ألفا، في حين أن المركبات العاملة لا تقل أبدا عن 5 ملايين مركبة، مشددا على أن التوقف أمام التوك توك، غرضه تنظيم عملية النقل الجماعي في مصر، وبمثابة نقلة حضارية، والتصدي للجرائم عبر التوك توك، مشيرا إلي أن عدم الترخيص يدفع بالكثيرين بالإحساس بسهولة فرارهم حال ارتكاب الجرائم لأن مركباتهم تفتقر الأرقام والترخيص وكلها تشبه بعضها. 

واختتم النائب الصافي عبدالعال، بأن تقنين التوك توك واستبداله بمركبة نقل جماعية آمنة، خلال الفترة المقبلة سيكون أفضل لملايين المصريين الذين يركبون التوك توك يوميًا وخصوصا في القرى.

مصر توك توك اجراءات الصناعة الإسكندرية الدولة المصريين مجلس النواب النائب الصافي عبد العال

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