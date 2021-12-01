«مقاولي التشييد»: الدولة نجحت في التغلب على تحديات ضعف البنية التحتية

قال شمس الدين يوسف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع الإسكان الاجتماعي حظى باهتمام الدولة؛ لتمكين أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

أضاف شمس الدين، لـ«الدستور » أن الدولة استهدفت استراتيجية للقضاء على المناطق غير الآمنة بنسبة 100% خلال 2030 وفقًا لرؤية الدولة التي وضعت مجموعة من الاعتبارات لتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها المواطن كالمدارس ودور العبادة ومراكز الشباب والوحدات الصحية، مدللاً على ذلك بمشروع حي الأسمرات وتل العقارب وتطوير السيدة زينب.

أكد أن الدولة سعت إلى تنفيذ السياسات المستقبلية التى تتمثل فى زيادة الإنفاق الحكومي على قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان ، كما استهدفت الدولة تبني آليات التمويل للتغلب على تحديات متعلقة بالأصول وضعف البنية الاساسية للمرافق والخدمات والعمل على سد الفجوة المتنامية بين المخرجات التعليم بأنواعه المختلفة والطلب على سوق العمل من خلال تنفيذ أكبر شبكة عملاقة للمشروعات القومية.

ونوّه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري إلى أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى انطلاق التنمية المستدامة، لتحقيق مؤشرات النمو الاقتصادي الكلي لضمان اتساق السياسات المالية والنقدية وتكاملها بما يوفر بيئة مستقرة لتعزّز الاقتصاد المصري وقدرته على جذب معدلات الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة.

وأعلن الرئيس السيسي تدشين مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول، مؤكدًا أن دعم صندوق الإسكان سجل نحو 4.9 مليار جنيه للمستفيدين من الإسكان الاجتماعي.