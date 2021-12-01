الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعتزم شنّ هجوم على أوكرانيا.. «بلينكن» يوضح بالأدلة

بلينكن
بلينكن

تحدثت الولايات المتحدة الأربعاء عن "أدلة" تُثبت أن روسيا تعتزم القيام بـ"أفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا"، متوعّدةً بجعلها تدفع "ثمنًا غاليًا" في حال نفّذت نواياها.


وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إثر اجتماع لحلف شمال الأطلسي في ريغا، "نحن قلقون للغاية إزاء الأدلة التي تُثبت أن روسيا خطّطت لأفعال عدائية كبيرة ضد أوكرانيا، خططٌ تشمل جهودًا بهدف زعزعة استقرار أوكرانيا من الداخل وكذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق".


واتّهم موسكو بحشد "عشرات آلاف «من عناصر» القوات القتالية الإضافية" قرب الحدود.


وأضاف: "لا نعرف ما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين اتخذ قرارًا بشأن الغزو، نعرف أنه بصدد بناء القدرة على القيام بذلك بسرعة، إذا قرر ذلك".


وشدّد بلينكن على أن "الدبلوماسية هي الطريقة المسؤولة الوحيدة لحل هذه الأزمة المحتملة".

 وجاء هذا التصريح قبيل لقاء مرتقب مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في السويد الخميس.


وحذّر من أن أي هجوم من جانب موسكو ستكون له "عواقب عميقة ودائمة".


وصرّح: "لقد قلنا بوضوح للكرملين إننا سنردّ، خصوصًا من خلال سلسلة تدابير اقتصادية ذات تأثير كبير كنّا قد امتنعنا عن استخدامها في الماضي".


وأشار بلينكن أيضًا إلى أن الدول الحلفاء في إطار حلف الأطلسي: "تحرص على أن تكون لدى أوكرانيا وسائل للدفاع عن نفسها".

عدوان روسي جديد


وقال إن الحلف "سيدرس ما يجب أن يفعل في حال حصول عدوان روسي جديد، لتعزيز دفاعاته الخاصة".


نفت موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم عام 2014 والمتّهمة بدعم انفصاليين يقاتلون كييف، أن تكون تحضّر لهجوم واتّهمت حلف الأطلسي بتأجيج التوترات.


واتّهمت موسكو الأربعاء أوكرانيا بحشد عشرات آلاف الجنوب في شرق البلاد، في وقت يتزايد القلق حيال تصاعد النزاع.


ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إلى مفاوضات مباشرة مع موسكو

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وائل لطفي

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