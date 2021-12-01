أعداد الإصابات بكورونا تواصل ارتفاعها فى مدارس ألمانيا

واصلت أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا في مدارس ألمانيا ارتفاعها.



وحسب الأعداد التي نشرها مؤتمر وزراء التعليم والشؤون الثقافية اليوم الأربعاء، فقد تم اكتشاف 93 ألفا و487 حالة إصابة بين التلاميذ في الأسبوع بين 22 و28 من نوفمبر الماضي مقابل نحو 72 ألف حالة في الأسبوع السابق عليه.



وأضاف المؤتمر أن عدد التلاميذ الذين دخلوا في حجر في الفترة المشار إليها وصل إلى نحو 152 ألف تلميذ من إجمالي عشرة ملايين تلميذ في ألمانيا مقابل نحو 126 ألف تلميذ في الأسبوع السابق عليه.

ويستند المؤتمر في بياناته إلى ردود من الولايات واردة من أكثر من 28 ألف مدرسة تعليم عام ومدرسة مهنية.



وتم فرض قيود على الحضور الشخصي في نحو 1500 مدرسة في الأسبوع المشار إليه مقابل 1000 مدرسة في الأسبوع الواقع ما بين 15 و21 من الشهر الماضي، فيما تم إغلاق 140 مدرسة مقابل 66 مدرسة في الأسبوع السابق عليه.

7300 حالة إصابة بين أعضاء هيئة التدريس



وأظهرت إحصائية الأسبوع المشار إليه حدوث 7300 حالة إصابة بين أعضاء هيئة التدريس مقابل 5670 حالة إصابة في الأسبوع بين 15 و21 من الشهر الماضي. كما بلغ عدد المدرسين الذين دخلوا حجرا صحيا في الأسبوع المشار إليه 4000 مدرس مقابل 3400 مدرس في الأسبوع السابق عليه. وتعتمد الإحصائية على بيانات عن 885 ألف مدرس.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أنه تم تسجيل أربع إصابات بمتحور كورونا الجديد أوميكرون على الرغم من أنهم تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس في جنوب ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج القول، إن ثلاثة من المصابين عادوا من رحلة عمل من جنوب إفريقيا يومي 26 و27 من الشهر الماضي، والشخص الرابع هو أحد أفراد عائلة أحد العائدين.

وأضاف أن الحالات الأربع ظهرت عليهم أعراض معتدلة وكانوا في الحجر الصحي.

وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أكدت السبت الماضي، تسجيلها أول إصابتين بسلالة أوميكرون الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" التي تثير إمكانية انتشارها مخاوف واسعة في العالم.