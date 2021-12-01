وزير الأوقاف يهنئ الحاصلين على دورة التميز الدعوى المشتركة
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على الجهود المبذولة في هذه الدورة الخامسة التي تم انعقادها في الفترة من 31/ 10/ 2021 إلى 18/ 11/ 2021م التي شارك فيها 22 إمامًا.
وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه يشارك 25 إمامًا في الدورة السادسة المنعقدة حاليًا في الفترة من 28 / 11/ 2021م إلى 16/ 12 / 2021م.
وقال وزير الأوقاف: «يسرني أن أهنئ الأئمة المشاركين بإتمام الدورة، وبأن أوجههم لتسلم شهادات إتمام الدورة من الدكتور محمود الفخراني مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب»، وهم:
1. على الله شحاتة محمود الجمال - القاهرة
2. مصطفى عبد السلام محمد محمد - القاهرة
3. حسن محمد عبد المعبود محمود - القاهرة
4. أحمد مشحوت محمد حسان - الديوان
5. محمد أنور عبد الحكيم بحيري - الديوان
6. أشرف إبراهيم الشوادفي أحمد - الديوان
7. أحمد ضيف الله سعد - الديوان
8. بشير إبراهيم محمد علي - الديوان
9. محمود عقبة طه محمود - بني سويف
10. بسيوني فوزي قطب القطري - البحيرة
11. عبد الحليم فرج عبد الحليم محمد - البحيرة
12. محمود عبد الفتاح محمد حسن - أسيوط
13. محمد فتحي بدوى عارف - أسيوط
14. مصطفى حسن محمد حسن - أسيوط
15. السيد محمد السيد عبد اللطيف - الإسماعيلية
16. أبو بكر إبراهيم حسين حسين - الإسماعيلية
17. محمد وجدي سعد عبد الله سلامة - الإسماعيلية
18. محمد محمد عطية أحمد سليم - الإسماعيلية
19. أحمد صلاح علي محمد - الإسماعيلية
20. عبدالله عادل الصاوي أحمد - الإسكندرية
21. علي عبد الجليل السيد الشوني - الإسكندرية
22. عبد الفتاح أحمد شعبان عبدالفتاح - الإسكندرية