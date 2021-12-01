السعودية: تمدد صلاحية إقامات وتأشيرات مواطني 17 دولة

كشفت الجوازات السعودية اليوم الأربعاء أن الدول التي يشملها قرار تمديد صلاحية إقامات مواطنيها.

وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة، من دون رسوم أو مقابل مالي هي 17 دولة.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية "أن التمديد يشمل الدول التي تم تعليق القدوم منها وهي: البرازيل، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، ولبنان، ومصر، والهند، وإثيوبيا، وفيتنام، وأفغانستان، وجنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وناميبيا، وموزمبيق، وبوتسوانا، وليسوتو، وإسواتيني"، وفقا لصحيفة"عكاظ اونلاين" .

وأعلنت الجوازات السعودية، الأحد الماضي، بدء تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والزيارة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى 31 يناير 2022.

تسجيل حالة وفاة جديدة

وكانت أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8837.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و786، كما لفتت إلى تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 538 ألفا و939.

ضرورة ارتداء الكمامة

وكانت شددت وزارة ‏الصحة السعودية، اليوم، على ضرورة ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار أوميكرون.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتحديد المخالطين للحالة الأولى من أوميكرون التي أعلن عنها في وقت سابق لمواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا.

وأوضح المتحدث لوزارة الصحة محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أن عدم التحصين من كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.

كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.

وأوصى أيضًا بأخذ جرعة معززة من اللقاح لمن استكمل 6 أشهر على أخذ الجرعتين الأساسيتين، محذرًا من الانجراف وراء الشائعات والأمور المضللة المتعلقة بالمتحورات أو اللقاحات وقيمتها وأهميتها لسلامة الجميع، مؤكدًاعلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.