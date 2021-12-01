نائب بالشيوخ: لقاء السيسى مع رئيس الحكومة الإسبانية يسهم فى زيادة الاستثمارات

أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بلقاء الرئيس السيسي مع رئيس الحكومة الأسبانية ، مؤكدًا أن اللقاء تناول موضوعات هامة عن أهم القضايا الإقليمية، وأهمية العمل على معالجة التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتحقق التنمية المستدامة.

وأكد الرشيدي أن الزيارة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين التي تربطهما علاقات وثيقة، كما أن إسبانيا تنظر إلى مصر على أنها بلد هام جدًا وركيزة أساسية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن هناك تصميما على دخول الشركات الإسبانية في الفرص التنموية الواعدة في مصر، مُشيرًا إلى أن تلك الزيارة سيكون لها مردود إيجابي عظيم من خلال الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية فى مصر، والاستفادة من الفرص الكبيرة التى توفرها المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها فى مختلف البلاد خاصة فى النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة ستنعكس على الجانب التجاري بين البلدين، وتساهم في زيادة التبادل التجارى بين البلدين عبر إتاحة الفرص لمزيد من الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسبانية.

ولفت النائب إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها الخارجية الهامة الإقليمية والدولية منذ توليه حكم البلاد من خلال التحرك الملحوظ على المستوى الخارجي من خلال حضور المؤتمرات والفعاليات الدولية واللقاءات الثنائية بين مصر والدول الأخرى.

من ناحيته، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، إن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، لمصر تستهدف تعميق العلاقات المصرية الإسبانية، لا سيما وأن البلدين يوليان اهتمامًا كبيرًا بالقضايا الدولية والإقليمية، علاوة على الدور المحوري والمتوازن الذي تقوم به مصر في العديد من القضايا الدولية وأيضا صون الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف "أبو العطا"، أن العلاقات المصرية الإسبانية قديمة وقوية، وشهدت زخمًا خلال السنوات الماضية، من حيث التعاون والشراكة بين البلدين، علاوة على أن السياسة الخارجية المصرية منفتحة بشكل عام على أوروبا ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد أعاد أهمية مصر ودورها الكبير في المنطقة العربية والشرق الأوسط.