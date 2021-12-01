الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للمرة الثانية.. تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثانية وضبط وإحضار زعيمهم، بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين وانتحال صفة رجال شرطة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات. 
تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بورود بلاغ من 3 أشخاص، بتوجههم إلى مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" والكائن بدائرة القسم، لتغيير مبلغ مالى عملات أجنبية إلى العملة الوطنية إلا أنهم فوجئوا بوجود 5 أشخاص داخل الشقة وأبلغوهم بأنهم رجال شرطة، وإصطحبوهم بسيارة ميكروباص للطريق الدولى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ولاذوا بالهرب وبحوزتهم المبلغ المالى المشار إليه.
وتم تشكيل فريق بحث من ضباط الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" وأحدهم يحمل جنسية إحدى الدول.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليهم عدا المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـى النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة، وقيام المتهم الهارب بالاستيلاء على المبلغ المالى والسفر إلى دولته عقب إعطائهم جزءا من متحصلات الواقعة، وأرشدوا عن جزء من متحصلات الواقعة والسيارة ميكروباص- سيارتان ملاكى "المستخدمين فى ارتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

ميكروباص ازمة عمل شرطة سيارة للمرة كمين تجديد

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وائل لطفي

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