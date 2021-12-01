الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنقاذ مشرد ونقله لمؤسسة رعاية بعد سقوطه من الدور الخامس

مشرد
مشرد

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن، الأربعاء، عن الاستجابة لللإبلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود شخص مشرد بلا مأوى بأحد شوارع منطقة بولاق.

أشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أنه بالانتقال إلى الحالة تبين أنه يدعى عم جمال، سقط من الدور الخامس ورفض أبناؤه استلامه من المستشفى، وظل بالشارع حتى تدهورت حالته الصحية.

أكدت المؤسسة أنه تم نقله للدار وبالكشف الطبي المبدئي تبين أنه يعاني من قرح فراش من الدرجة الأولى متفرقة بجميع الجسد خاصة الظهر نتيجة وجوده بالشارع فترة طويلة دون رعاية، كما أنه يعاني من شرخ بالحوض وكسر بالقدمين وآثار عملية بالزّراع الأيمن وانخفاض ضغط الدم والسكر واصفرار بالعين.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلًا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وبناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، تم دمج الفئتين كبارًا وصغارًا بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة في الزقازيق، يتم العمل بها حاليًا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها في كل المحافظات خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

مصر الكشف الطبى وزيرة التضامن التضامن المشردين نيفين القباج مشردين

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