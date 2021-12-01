الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الأوروبية: ليس لدينا معلومات كافية حول متحور «أوميكرون»

أورسولا فون ديرلاين
أورسولا فون ديرلاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، إنه لا توجد معلومات متوفرة حول متحور «أوميكرون» الجديد من فيروس كورونا، لكنها أوضحت أن هناك ما يكفي من المعلومات لإثارة القلق بشأنه.


وأضافت ديرلاين، خلال مؤتمر صحفي، وفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية اليوم: "نحن في سباق مع الزمن وسوف يستغرق الأمر حوالي 3 أسابيع؛ للتأكد من الخبراء بشأن معلومات دقيقة حول متحور أوميكرون.


وفي السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أنه حان الوقت لكي تدرس دول الاتحاد الأوروبي مسألة فرض التطعيم الإجباري للحد من تفشي فيروس كورونا، مشيرين إلى أن ثلث سكان دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليون نسمة لا يزالون غير محصنين ضد الفيروس.


وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا لأول مرة في جنوب إفريقيا.

مواصلة إتباع الإجراءات الاحترازية

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد دليل على تراجع فاعلية اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أمام المتحور الجديد أوميكرون.


ودعا المنظري، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بالمنظمة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الملقحين ضد كورونا إلى مواصلة إتباع الإجراءات الاحترازية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

إصابة بـ«أوميكرون» في السعودية


وأضاف، أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» بالسعودية، مشيرًا إلى أن متحور فيروس كورونا «دلتا» أصبح المتحور السائد في أوروبا.


يُشار إلى أن البيانات الصحية في جنوب إفريقيا تشير إلى ارتفاع نسبة دخول مصابي فيروس كورونا إلى المستشفى 300% في الإقليم الذي ظهر فيه متحور أوميكرون.
 

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