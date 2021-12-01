أسواق الخليج تتعافى بعد موجة بيع مرتبطة بمخاوف «أوميكرون»

صعدت أسواق الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء مدعومة بتعافٍ أوسع نطاقًا لأسعار النفط والأسهم بعد موجة بيع نتجت عن مخاوف من مقاومة السلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا للقاحات المتاحة في الوقت الراهن.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمئة بدعم من زيادة سهم مصرف الراجحي 1.7 بالمئة وصعود سهم البنك السعودي الفرنسي 8.1 بالمئة.

وزاد سهم مجموعة فواز عبدالعزيز الحكير واحدًا بالمئة بعد إبرام اتفاقيات امتياز مع مجموعة صب واي الأمريكية للمأكولات السريعة وسلسلة سيكريتس اللبنانية للحلويات والكعك.

وتلقت السوق دعمًا من ارتفاع أسعار النفط أربعة بالمئة مع استعداد كبار المنتجين لمناقشة مدى التهديد الذي تشكله السلالة الجديدة من فيروس كورونا على الطلب على الطاقة.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت لاحق اليوم الأربعاء قبيل اجتماع لمجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاءها ومنها روسيا، غدًا الخميس.

ويتوقع بعض المحللين أن توقف أوبك+ خطط زيادة الإمدادات 400 ألف برميل يوميًا في يناير، بسبب تضرر الطلب على الأرجح بفعل القيود المفروضة على السفر للحد من تفشي السلالة أوميكرون.

وأعلنت السعودية اليوم الأربعاء رصد أول إصابة بالسلالة الجديدة لمسافر عائد من بلد في شمال إفريقيا حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.2 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 0.2 بالمئة.

وأسواق الإمارات مغلقة بسبب عطلة عامة.



السعودية.. ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 10850 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 11420 نقطة.

البحرين.. زاد المؤشر 1.1 بالمئة إلى 1749 نقطة.

عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4008 نقطة.

الكويت.. صعد المؤشر 2.4 بالمئة إلى 7521 نقطة.