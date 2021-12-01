الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليمن: لا وفيات بكورونا للمرة الخامسة منذ تفشى الموجة الثالثة

كورونا
كورونا

قالت اللجنة المعنية بمكافحة فيروس كورونا في اليمن، إنها لم تسجل اليوم الأربعاء، أي
وفاة جراء الفيروس، وذلك للمرة الخامسة منذ بدء تفشي الموجة الثالثة المستمرة، منذ خمسة أشهر في البلاد.


وذكرت اللجنة، أنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بكوفيد-19 في محافظتي البيضاء والضالع، مقارنة مع تسع إصابات وحالة وفاة واحدة يوم الثلاثاء، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 10006 إصابات، تعافى منها 6892 ولا يزال هناك 1164 حالة نشطة. وبلغ إجمالي الوفيات 1950.


في غضون ذلك، حثت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، اليمنيين على الذهاب إلى مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا والمنتشرة في جميع أنحاء البلاد لحماية أنفسهم ومجتمعهم.


وتعد معدلات التطعيم في اليمن من بين أدنى المعدلات في العالم ضد الفيروس، وبلغ عدد الحاصلين على التطعيم في اليمن نحو 600 ألف شخص.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

إرشادات منظمة الصحة العالمية


ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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