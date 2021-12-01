لأول مرة.. صواريخ «جدارا» الأردنية المضادة للدبابات فى «إيديكس المصرى»

شاركت شركة جدارا الأردنية للمرة الأولى في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية بمصر بمنظومة صواريخ "جدارا - تيرمينيتر" الموجهة المضادة للدبابات، والتي تم تصنيعها في شركة جدارة الاردنية بترخيص أوكراني، والذي عرضته الأردن لأول مره في معرض الدفاع الإفريقي في جنوب أفريقيا في ٢٠١٨، وعرضته هذا العام في المعرض المصري والإماراتي أيضًا.

ويصل المدى القاتل للصاروخ حتى ٢٥٠٠ متر، ويقطع الصاروخ هذه المسافة في ٣٠ ثانية، والصاروخ موجه ضد الدبابات T-AT بعد دروع ERA، وله رأس ترادفي خارق للدروع بسماكة 550 ملم لتدمير الدروع، وله رأس شديد الانفجار لتدمير الحشود، والصاروخ موجه شديد الإنفجار متشظي T-HE، والتوجيه للصاروخ بصري / ليزري شبه تلقائي، والنظام متوفر بعدة إصدارات ترضي كافة الأذواق.