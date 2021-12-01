وزير النفط العراقي يتوقع تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية لـ«أوبك»

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، إن تراجع أسعار النفط الخام مؤخرًا كان

بفعل المخاوف من توصية فنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".



ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" عن «عبد الجبار» قوله إن "موقف العراق بشأن الاستمرار بضخ الزيادة المقررة من قبل البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفائها، بحدود 400 ألف برميل أو توقفها يرتبط بقرارات اجتماع منظمة أوبك المقبل.



وأضاف، أن دول المنظمة وحلفاءها سيدرسون خلال الاجتماع المقبل" المتغيرات في العرض والطلب وتوقعات عدد كبير من المراقبين والمسؤولين في أوبك".

التوازن في سوق الطاقة



ورجح وزير النفط العراقي التوصل إلى إتفاقية تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية للفترة القصيرة المقبلة، وأن منظمة أوبك وحلفاءها يهدفون إلى الوصول لحالة من الاستقرار والتوازن في سوق الطاقة موثوقة ومستديمة للدول الصناعية والمصدرة للنفط الخام.

وعلي صعيد آخر، أكدت وزارة الصحة العراقية أن المتحور الجديد من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون" لم يدخل البلاد والمنطقة حتى الآن، مشددة على أنه لا عودة لإجراءات حظر التجوال والإغلاق الكلي.

وذكر المكلف بإدارة الوزارة، هاني العقابي، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء «نينا»، اليوم الأربعاء، أن العراق لم يصل إلى نسبة تلقيح آمنة، وجميع المواطنين يجب أن يتوجهوا لمنافذ أخذ اللقاح المضاد للفيروس والمنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات العراق، موضحًا أن كافة اللقاحات المُقرة من قبل منظمة الصحة العالمية تستخدم في العراق، ولا توجد عقبات في استخدام أي لقاح تقره المنظمة.

3 مختبرات خاصة بفحص الجينات

وحول المتحور الجديد من سلالة فيروس كورونا، قال العقابي: "لدينا 3 مختبرات خاصة بفحص الجينات أي فحص الطفرات الوراثية والسلالات الموجودة في كوفيد 19، ولدينا تواصل مستمر مع المراكز العالمية البحثية"، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية في المطارات والمنافذ تراقب حركة المسافرين وتأخذ عينات عشوائية من الوافدين.

وأكد أن المتحور الجديد لم يدخل البلاد حتى الآن، رغم أن دولًا أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا سجلت إصابات، لكن متحور أوميكرون لم يصل إلى المنطقة حتى الآن.