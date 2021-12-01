السعودية: حالة وفاة و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد،

ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 8837.



وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 34 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و786، كما لفتت إلى تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 538 ألفا و939.

وكانت شددت وزارة ‏الصحة السعودية، اليوم، على ضرورة ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار أوميكرون.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بتحديد المخالطين للحالة الأولى من أوميكرون التي أعلن عنها في وقت سابق لمواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا.

وأوضح المتحدث لوزارة الصحة محمد عبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أن عدم التحصين من كورونا يزيد من فرص ظهور المتحورات.

كما دعا إلى الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أن ارتداء الكمامة في كافة الأماكن ضروري لمواجهة انتشار كورونا.

وأوصى أيضًا بأخذ جرعة معززة من اللقاح لمن استكمل 6 أشهر على أخذ الجرعتين الأساسيتين، محذرًا من الانجراف وراء الشائعات والأمور المضللة المتعلقة بالمتحورات أو اللقاحات وقيمتها وأهميتها لسلامة الجميع، مؤكدًاعلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وأكد مصدر في الوزارة، اتخاذ الإجراءات اللازمة وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

كما شدّد على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة.

كذلك، أكد أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.