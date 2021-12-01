الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيجيريا تسجل أول 3 إصابات بمتحور «أوميكرون»

كورونا في نيجيريا
كورونا في نيجيريا

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وحذر المركز - في بيان له أوردته صحيفة "ذا جارديان" النيجرية عبر موقعها الإلكتروني - من أن البلاد معرضة لخطر تسجيل عدد كبير من المتغيرات الجديدة؛ بسبب إهمال الإجراءات الوقائية في المطارات ونقاط الدخول الأخرى في البلاد.

يُذكر أنه منذ ظهور متغير "أوميكرون" في البلاد، كثفت وزارة الصحة الفيدرالية من تدابير الصحة العامة للحد من تفشي الوباء، كما تمت مراجعة إرشادات السفر الوطنية أيضًا من قبل اللجنة التوجيهية الرئاسية بشأن قيود "كورونا"، حيث طالبت السلطات جميع المسافرين الوافدين إلى نيجيريا بضرورة تقديم نتيجة "سلبية" لاختبار الكشف عن الفيروس يتم إجراؤه قبل 48 من المغادرة.

وناشدت الحكومة أيضًا مواطنيها بضرورة الالتزام الصارم ببروتوكولات السفر وغيرها من تدابير السلامة العامة.

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